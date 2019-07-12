2019/07/12 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة العفو الدولية تنتقد منظومة العدالة في مصر وتتهم القاهرة باحتجاز معارضين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة العفو الدولية تنتقد منظومة العدالة في مصر وتتهم القاهرة باحتجاز معارضين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة العفو الدولية تنتقد منظومة العدالة في مصر وتتهم القاهرة باحتجاز معارضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).