2019/07/12 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعـرب وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة، باسم عبدالزمان عن استهجان الوزارة والهيئة العمل الوحشي واللاإنساني الذي هزَّ منطقة الشعلة ببغداد صباح يوم الخميس، بعد ان اقدم شخص يحمل صفة (اب) بتعذيبه طفلته بطريقة وحشية والسبب صادم وغير مبرر هو (عدم تناولها وجبة العشاء) .وطالب عبدالزمان، في بيان تلقى “ النعيم نيوز”، نسخة منه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يطالب الادعاء العام بتحريك قضية ضد أب عذب طفلته بسبب وجبة عشاء النعيم نيوز.

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