بدر تعلق على توافق الديمقراطي والاتحاد على مرشح محافظ كركوك

2019/07/12 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رفض امسؤول منظمة بدر في الشمال محمد البياتي ، الجمعة، اختيار رئيس حكومة محلية لمحافظتهم من قبل مكون واحد، مشددين على ضرورة اختيار محافظ لكركوك عن طريق التوافق بين جميع المكونات.وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اختيار (طيب جبار) محافظاً لكركوك من قبل الاكراد يعد امر مرفوض ولايمكن القبول بذلك بسبب […]

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