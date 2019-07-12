ابراهيم الجندي - 5 - الله .. تفاوض مع مجرم !!

2019/07/12 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي (41) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا 1 - المعني : لما سمع النبي قارئا يقرأ الاية السابقة ..بكي ، لان كل نبي سيشهد علي قومه يوم القيامة عما اذا كانوا صدقوه أم كذبوه ، والنبي محمد سيكون شاهدا علي كفار قريش وغيرهم من الكفار ، وكيف استفهامية ..للتوبيخالمصدر / الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 2- الاسئلة : A- اذا تعني لو ......

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