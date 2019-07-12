نائب عن الفتح: قانون مجالس المحافظات سيمرر خلال الاسبوع المقبل

2019/07/12 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم تمريره خلال الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان هناك توافق على تمريره الا ان قضية كركوك دخلت على الخط وحالت دون ذلك.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التوافق موجود داخل البرلمان على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، […]

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