إيران تحذر بريطانيا: الإفراج عن سفينة النفط من مصلحة الجميع

2019/07/12 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إيران بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية العملاقة، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي بدعوى خرقها عقوبات أوروبية على توريد النفط لسوريا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "هذه لعبة خطيرة ولها عواقب..الذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة، الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول، وعلى القوى الخارجية مغادرة المنطقة؛ لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة".

وحذرت إيران من إجراءات متبادلة إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة.

وكانت الحكومة البريطانية والولايات المتحدة قالتا أمس الخميس، إن زوارق حربية إيرانية حاولت، الأربعاء، اعتراض السفينة "بريتيش هيريتيدج" في مضيق هرمز، إلا أنها ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرات شفهية من الفرقاطة البريطانية "مونتروز".

من جانبها نفت قوات الحرس الثوري الإيرانية، اتهامات أمريكية الخميس بمحاولة زوارق إيرانية احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج أمس الأربعاء.

ونشرت الوكالة بيانا لـ"إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري" قالت فيه، إن "دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي، وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، "قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد، إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك" بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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