2019/07/12 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مسؤول حكومي في جمهورية مصر عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل، بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر، طارق الرفاعي، خلال لقاء تلفزيوني بأن السعادة ستكون ملموسة في تعامل المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية.وأشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توجه حكومي في مصر لإنشاء وزارة لـ”السعادة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توجه حكومي في مصر لإنشاء وزارة لـ”السعادة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).