النفط قرب أعلى مستوى له في 6 أسابيع

2019/07/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، إذ حومت قرب أعلى مستوى لها في ستة أسابيع مع خفض منتجي النفط الأمريكيين في خليج المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة مدارية فضلا عن استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

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