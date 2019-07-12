خبير: اميركا تخطط لانقلاب عسكري بالعراق عبر عملاء لها

2019/07/12 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر الخبير الامني صباح العكيلي، الجمعة، من مخطط اميركي لاحداث انقلاب في العراق عبر التآمر مع بعض القادة الامنيين على غرار ماقام به قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي، مبيناً ان نتائج التحقيق مع الفلاحي ستفتح الباب امام التحقيق بمكالمات اخرى قد تكشف مؤامرات اخرى.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قيام الجانب […]

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