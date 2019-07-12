الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين عن طريق الماستر كارد

2019/07/12 | 09:41

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي الدوائر عن طريق بطاقة الماستر كارد....





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