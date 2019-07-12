القبض على عصابة مختصة بالسرقة في كربلاء

2019/07/12 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة محافظة كربلاء، القبض على عصابة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من احدى الشركات بعد 24 ساعة.وقالت القيادة اليوم الجمعة ، انه “بمتابعة حثيثة وشخصية من قبل اللواء أحمد علي زويني، قائد شرطة كربلاء المقدسة وبجهود كبيرة ومتميزة من قبل مفارز مكافحة الاجرام تم القاء القبض في اقل من 24 ساعة على عصابة […]

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