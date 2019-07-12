آلان وودز - كارثة في الجبهة - البلشفية طريق الثورة

2019/07/12 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورة الفصل الخامس: سنوات الحربكارثة في الجبهةآلان وودزترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسي ظهر الجيش الروسي، في بداية الحرب، كآلة عسكرية هائلة: كتلة لا حصر لها من المقاتلين المستعدين لتقديم حياتهم من أجل القيصر.لقد أعجب الضباط الألمان، ثم شعروا بالذهول، لمشاهدتهم تلك الأعداد الهائلة من المعاطف الرمادية التي تتقدم بلا هوادة في الميادين المفتوحة، فقط ل......

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