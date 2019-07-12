السودان: المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية

2019/07/12 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط “محاولة انقلابية” تهدف إلى “عرقلة الاتفاق” مع ممثلي المعارضة.وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم، إنه ألقي القبض على عدد من الضباط والجنود.وجاء الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة بعد اتفاق المجلس العسكري وممثلي المعارضة على إنهاء حالة

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