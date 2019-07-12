بعد رصد تحركات لداعش..القوات المشتركة تنفذ عملية أمنية شمال شرقي ديالى

2019/07/12 | 09:48

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بغداد :سومر نيوز

نفذت القوات الامنية والحشد الشعبي، الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لداعش في المنطقة...

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