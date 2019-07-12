الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد

2019/07/12 | 09:48

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بغداد :سومر نيوز

اطلق مصرف الرافدين، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن ...

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