2019/07/12 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب عن الفتح: قانون مجالس المحافظات سيمرر خلال الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم تمريره خ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن الفتح: قانون مجالس المحافظات سيمرر خلال الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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