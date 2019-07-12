نائب عن الفتح: قانون مجالس المحافظات سيمرر خلال الاسبوع المقبل

2019/07/12 | 09:48

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم تمريره خ...

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