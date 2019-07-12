طهران: من مصلحة الجميع الافراج عن ناقلة النفط

2019/07/12 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ،اليوم الجمعة، انه يتوجب على البريطانيين الافراج عن ناقلة النفط الايرانية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية في لقاء مع

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