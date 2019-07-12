صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان.. أميركا تعزز

2019/07/12 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توترٌ جديد أرخى بثقله على العلاقات الصينية ــــ الأميركية، بعد قرار واشنطن بيع تايوان عتاداً عسكرياً بقيمة ملياري دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه بكين.

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