تونس والجزائر الى نصف نهائي أمم افريقيا

2019/07/12 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس فازت تونس على مدغشقر بثلاثة أهداف نظيفة لتتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ 2004.وسجل الفرجاني ساسي‎ الهدف الأول لـ”نسور قرطاج” في الدقيقة 52 من المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في القاهرة.وبعد 8 دقائق فقط، أحرز يوسف المساكني الهدف الثاني، ثم سجل نعيم السليتي الهدف الثالث

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