2019/07/12 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكدت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الجمعة، ان العراق بشكل عام وبغداد خاصة خالية من مرض الكوليرا، مبينة ان الفرق الجوالة التابعة للصحة تقوم في بعض مناطق اطراف العاصمة بتوزيع حبوب تنقية المياه.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور نازك الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق لم يسجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تؤكد خلو بغداد من الكوليرا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تؤكد خلو بغداد من الكوليرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).