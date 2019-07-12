قطر تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع العراق

2019/07/12 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس عقد رئيس أركان الجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، اجتماعات مع مسؤولين من العراق بحث خلالها مسألة تعزيز علاقات بلاده العسكرية.واجتمع الغانم أمس الخميس مع كل من قائد الدفاع الجوي العراقي، جبار عبيد كاظم الدراجي، ونائب قائد القوة الجوية العراقية، فلاح فارس الإزيرج، والوفد المرافق لهما، في إطار زيارتهما الحالية

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