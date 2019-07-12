بايدن يهاجم ترامب..الحقت الضرر باميركا

2019/07/12 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الديمقراطي جو بايدن، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها ألحقت أضرارا بسمعة الولايات المتحدة.وقال بايدن في كلمة له بجامعة مدينة نيويورك إن سياسة ترامب ألحقت ضررا “بسمعة أمريكا ومكاننا في العالم، وأنا واثق بكل صراحة في قدرتنا على قيادة العالم”.وانتقد بايدن ترامب […]

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