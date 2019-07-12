احباط محاولة سرقة قابلوين للكهرباء في البصرة

2019/07/12 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبط فرع توزيع كهرباء البصرة محاولة لسرقة قابلوين ( 33 ك.ف ) ، تم استحداثهما لتغذية متنقلة القصور وسط محافظة البصرة.وذكر مصدر في الفرع:” ان مجهولين ، قاموا باضرام النار بالقابلوين ( قصور 1, 2 ) ، من اجل تخريبهما وسرقتهما “.واضاف انه :” تم ، بالتنسيق مع شرطة كهرباء الجنوب ومديرية الدفاع […]

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