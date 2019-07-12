إعتقال مطلوبة تدعى “أم المجاهدين” في أيمن الموصل

2019/07/12 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال مطلوبة تدعى “ام المجاهدين” لدى تنظيم داعش في أيمن الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية والتي تسمى (ام المجاهدين) لدى داعش كون لديها اثنين من اولادها وإخوتها ينتمون لهذه العصابات الإجرامية”.

وأضافت، ان “هذه المتهمة جعلت من بيتها وكرا للإرهابيين، وقد ألقي القبض عليها في منطقة سومر في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل مصادر شعبة استخبارات كهرباء الغربية”.

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