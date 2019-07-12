2019/07/12 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لداعش في المنطقة.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوات من الالوية 24 و23 و 110 و20 واللواء الرابع في الحشد الشعبي، فضلا عن قوة من وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب رصدت تحركات لدعش في ناحية امام ويس شمال شرقي المحافظة ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة”.





وأضاف، ان، “القوة النهرية للقاطع والاستخبارات وهندسة القاطع والطيران المسير للحشد شارك بالعملية للقضاء على حواضن داعش في المناطق الجبلية الوعرة”.





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