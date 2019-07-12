انفجار عبوة ناسفة على منتسبين من القوات الأمنية والحشد شمال شرق ديالى

2019/07/12 | 10:12

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من محافظة ديالى، الجمعة (12 تموز 2019)، باصابة ثلاثة من منتسبي الحشد الشعبي و...





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