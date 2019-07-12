نصيف: الجيوش الالكترونية تقف ضد محاربي الفساد

2019/07/12 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الجمعة، ان الجيوش الالكترونية تشن هجومها على كل من يقوم بعملية كشف الفساد والمفسدين في العراق، مشددة على ضرورة اجراء تعديل دستوري من اجل اتخاذ قرارات صارمة بحق المفسدين.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق بحاجة الى قانون جرائم المعلوماتية من اجل القضاء […]

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