السابع والعشرين من الشهر الحالي . . موعد انطلاق منافسات اندية ديالى بالكرة الطائرة للمتقدمين

2019/07/12 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري منافسات دوري اندية ديالى بالكرة الطائرة للمتقدمين ، بمشاركة 12 فريقا مقسمة على 3 مجموعات .وقال ثائر رشيد امين سر اتحاد الكرة :” ان الفرق المشاركة هي فرق شهربان والمقدادية وبلدروز والخالص وقزانية وجلولاء وجديدة الشط والشهيد اركان وبني سعد والوجيهية وابي صيدا وبعقوبة “.واضاف :” […]

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