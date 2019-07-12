انباء عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي الى العراق

2019/07/12 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قد يزور العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة.

وأفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن رئيس الجمهورية هنأ نيجرفان

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