الياسري يوافق على أشغال المساحات الخضراء العامة لإقامة أنشطة لجنة رعاية الطفولة فيها

2019/07/12 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

وافقَ محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري رسمياً على أشغال المساحات الخضراء العامة وبالتحديد المساحات الواقعة في حي الامام الحسين "ع" لإقامة لجنة رعاية

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