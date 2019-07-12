الجبهة التركمانية : قرار الحزبين الكرديين اختيار محافظ لكركوك محاولة لفرض الامر الواقع

2019/07/12 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها ،قرار الحزبين الكرديين اختيار محافظ لكركوك .وقال رئيس البجبهة النائب ارشد الصالحي في بيان صحفي :” ان الاتفاق الذي ابرم بين الحزبين الكرديين امس ، هو خلاف الاتفاق الذي كان مقررا بموجبه ان تتفق مكونات كركوك كافة ،على الية لاختيار محافظ ، لغاية الانتخابات المحلية “.واضاف :” ان […]

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