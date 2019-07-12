2019/07/12 | 10:28

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نائب يطالب رئيس الوزراء بأرسال قوات عسكرية اضافية للبصرة

طالب النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، رئيس الوزراء بأرسال

قوات عسكرية اضافية الى البصرة وإعادة النظر في بعض القيادات

الأمنية غير الكفوءة.

وقال الزيادي في بيان، ان اجتماعا مشتركا للجنة الأمن والدفاع عقد

مع عبدالمهدي للتنسيق مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون

في متابعة القضايا الامنية المرسلة من قبل اللجنة والتي تخص بعض

المقترحات والملاحظات بينها تأمين الحدود ودعم الاستقرار وسد اي

ثغرة قد يستغلها تنظيم داعش الارهابي .وشدد الزيادي على ضرورة صرف

مخصصات الخطورة للقوات العسكرية في البصرة .

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