زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي الى العراق

2019/07/12 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … كشفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيزور العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة.وأفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن رئيس الجمهورية هنأ نيجرفان بارزاني بانتخابه رئيسا لإقليم كردستان وتشكيل حكومة جديدة “.وجاء في البيان، أن ماكرون أكد لبارزاني تمسك باريس بوحدة العراق وسيادته، “مع احترام جميع مكوناته”، ورحب […]

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