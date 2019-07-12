“بالفيديو” أهالي الزبير ومسؤولوها ينضمون وقفة تضامنية لدعم قرار تحويل القضاء الى محافظة

2019/07/12 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم اهالي الزبير غربي البصرة وقفة تضامنية بحضور اعضاء في السلطة المحلية للمطالبة بترحيل القضاء الى محافظة.وكان المجلس المحلي للزبير صوت على تحويل القضاء الى محافظة، مطالبا الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بدعم قراره.

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