نائب كردي يطالب بغداد بالتحرك الفوري لإيقاف القصف الإيراني على الاقليم

2019/07/12 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ طالب نائب كردي، الحكومة العراقية بالتحرك الجدي لإيقاف القصف الايراني على بعض القرى في اقليم كردستان مستهدفة عناصر حزب العمال الكردستاني هناك.وقال كاوة محمد في بيان “منذ ظهيرة يوم الأربعاء الماضي تقوم القوات الإيرانية بقصف مدفعي لمناطق سيدكان و بالكايتي الحدودية ضمن محافظة اربيل ، و قد أدى القصف الى استشهاد فتاة في الـ ١٨ من عمرها و جرح اثنين من اخوانها و إحراق الكثير من الأراضي الزراعية لفلاحي المنطقة”.وأضاف “في الوقت الذي نعزي عائلة الشهيدة بهذا المصاب و ندعوا من الله عز و جل ان يلهمهم الصبر و السلوان و نسأله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، في الوقت نفسه نطالب الحكومة الاتحادية بالتحرك الجدي والفوري و مفاتحة الجمهورية الإسلامية و عبر القنوات السياسية والدبلوماسية لإيقاف القصف لهذه المناطق حفاظا على حياة المواطنين والسيادة العراقية”.

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