إنخفاض للحرارة في اليومين المقبلين وطقس حار جداً بهذه المنطقة

2019/07/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاض درجات الحرارة في اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية مشمساً، مع انخفاض بضع درجات للحرارة فيما يكون الطقس مشمساً حاراً جداً في المنطقة الجنوبية، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد غداَ 45 مْ، وفي البصرة 47 مْ".وأضاف، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية، مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، بينما يكون الطقس حاراً في الجنوب مع انخفاض قليل للحرارة".أما طقس الأثنين، فيكون حاراً في الوسط والجنوب مع إرتفاع للحرارة في الشمال، في حين يكون طقس الثلاثاء، حاراً في الوسط والشمال وحار جداً في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة.انتهى

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