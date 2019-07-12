المالكي يتحدث عن “جُرح الموصل” : انسحاب 2014 كان طائفيا و90 % من الجيش كانوا سُنة..!!! “فيديو”

2019/07/12 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن انسحاب الجيش العراقي من الموصل في عام 2014 كان طائفيا ومخططا له.وظهر المالكي متحدثا في مقابلة متلفزة رصدتها “يس عراق”، قائلا ” الكلام مضى ولا نريد ان نفتح الجراحات ، والجيش انسحب انسحابا طائفيا في الموصل وان 90 في المئة من عناصر كانوا […]

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