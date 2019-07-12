نصيف تشدد على ضرورة اجراء تعديل دستوري لاتخاذ قرارات صارمة بحق المفسدين

2019/07/12 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بينت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، اليوم الجمعة، ان الجيوش الالكترونية تشن هجومها على كل من يقوم بعملية كشف الفساد والمفسدين في

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