2019/07/12 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد مصدر امني، إصابة ثلاث من قوات الحشد الشعبي بجروح بليغة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم.

واضاف المصدر، ان عبوة ناسفة انفجرت، اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ثلاثة من منتسبي الحشد الشعبي شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ثلاثة من منتسبي الحشد الشعبي شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).