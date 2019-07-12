ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 35/41

2019/07/12 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 35/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgالرجال هم المعنيون بمصطلح «الناس» وما يشبهه ليس تقولا أو افتراءً، أعاذني الله، ولا سوء فهم أو عدم معرفة بعربية القرآن، بل وجدت أن الكثير من نصوص القرآن عندما تتحدث عن مجموعة من الأشخاص، سواء بعنوان «الناس» أو «القوم» أو «الذين آمنوا»، في......

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