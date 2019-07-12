2019/07/12 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ييلماز_جاويد في الذكرى الحادية والستين لقيام ثورة الرابع عشر من تمّوز 1958 علينا أن نتوقف ونتدارك ما قمنا به ، وماذا حصل لنا ولماذا .لم تكن حركة الضباط الأحرار العسكرية في إزالة النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري عملية عفوية خطرت ببال مجموعة من الضباط لتسلّق المناصب والحصول على مكاسب شخصية .ولم تأتِ حركتهم من فراغ أو بمعزل عن تمهيد طويل الأمد من حركات سياسية تعبوية لجماهير الشعب من أجل الخلاص من نظام ق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ييلماز جاويد - هَل أنتَ عراقيٌّ شريف ؟ إذن كُن معنا.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ييلماز جاويد - هَل أنتَ عراقيٌّ شريف ؟ إذن كُن معنا.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).