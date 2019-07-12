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#ييلماز جاويد - هَل أنتَ عراقيٌّ شريف ؟ إذن كُن معنا.


#ييلماز جاويد - هَل أنتَ عراقيٌّ شريف ؟ إذن كُن معنا.
2019/07/12 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ييلماز_جاويد في الذكرى الحادية والستين لقيام ثورة الرابع عشر من تمّوز 1958 علينا أن نتوقف ونتدارك ما قمنا به ، وماذا حصل لنا ولماذا .لم تكن حركة الضباط الأحرار العسكرية في إزالة النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري عملية عفوية خطرت ببال مجموعة من الضباط لتسلّق المناصب والحصول على مكاسب شخصية .

ولم تأتِ حركتهم من فراغ أو بمعزل عن تمهيد طويل الأمد من حركات سياسية تعبوية لجماهير الشعب من أجل الخلاص من نظام ق......

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