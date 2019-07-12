صحة كربلاء تعلن اتلاف 15 طنا من مادة الطرشي في الهندية

2019/07/12 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء … أعلنت مديرية صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن قيام شعبة الرقابة الصحية في قطاع الهندية باتلاف 15 طنا من مادة الطرشي المُنتج في معمل متخفي يخلو من الإجازة الصحية والموافقات الرسمية.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز / نسخة منه، إن “إحدى الفرق الرقابية الصحية لقطاع الهندية وأثناء قيامها بجولة […]

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