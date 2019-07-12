الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة 

2019/07/12 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب 7 مدنيين بقصف صاروخي عنيف شنته التنظيمات الإرهابية، من مواقعها في “منزوعة السلاح” على أحياء سكنية بريف حماة الشمالي، فيما تصدت الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه ريف اللاذقية.وقال مصدر محلي” في حماة: إن “المجموعات الإرهابية المسلحة بلدة كرناز استهدفت مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بعدد من القذائف الصاروخية […]

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