الدوافع النفسية وراء تصرفات ترمب… وسبيل تحرر الشعب الأميركي منه

2019/07/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة السير كيم داروك الوتر الحساس لدى الرئيس الأميركي بعد ظهور رأيه بإدارة ترمب إلى العلن– من

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