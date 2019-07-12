أوروبا والاتفاق بين الضغط الأميركي والتعنت الإيراني

2019/07/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمارسُ إيران سياسة ضغط مقابلة لسياسة الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.موقف ترمب من الاتفاق النووي الإيراني رغم

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