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القوة الجوية يجدد الثقة بأوديشو

العراقرياضة

القوة الجوية يجدد الثقة بأوديشو

الجمعة 12 يوليو 2019 - 11:09

المدرب أيوب أديشو

جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ثقتها بالمدرب أيوب أديشو على رأس الملاك الفني لفريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.

وحسمت ادارة القوة الجوية مساء الخميس كافة تفاصيل العقد مع المدرب أيوب اديشو، لقيادة الصقور في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسم واحد.يشار إلى أن المدرب أيوب اديشو، قد أستلم مهام تدريب القوة الجوية، بداية المرحلة الثانية من الموسم الحالي خلفاً للمدرب باسم قاسم.

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