حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعةاليوم الجمعة في العراق

2019/07/12 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق....

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