الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأمريكي

2019/07/12 | 11:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، 0.1 بالمئة إلى 96.94 ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 بالمئة في يونيو حزيران مسجلا أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني 2018.

ودفعت القراءة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، لكن أسواق النقد ما زالت تنبئ بخفض واحد لأسعار الفائدة بنهاية يوليو تموز وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول نهاية 2019.

وربح الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6665 دولار أمريكي.

وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع في سوق السندات الألمانية، لترتفع العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1270 دولار.

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