الأنواء الجوية إنخفاض للحرارة في اليومين المقبلين

2019/07/12 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاض درجات الحرارة في اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيأة تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية مشمساً، مع انخفاض بضع درجات للحرارة فيما يكون الطقس مشمساً حاراً جداً في المنطقة الجنوبية، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد غداَ 45 […]

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