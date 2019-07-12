بنتلي تطلق “سيارة المستقبل”.. كهربائية بتصميم فاخر

2019/07/12 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بمناسبة مرور 100 عام على انطلاقها، كشفت شركة “بنتلي” البريطانية عن سيارة حديثة، تقول إنها كهربائية بالكامل، وصديقة للبيئة.وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، أن الشركة البريطانية أطلقت على السيارة الكهربائية اسم “EXP 100”.وتقول بنتلي إن مركبتها الفخمة الجديدة كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة، وستشكل بداية لطراز جديد ستعمل الشركة على إنتاجه.[…]

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